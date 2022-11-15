Тетрадзе назвал главную слабость ЦСКА

Экс-футболист московского «Динамо» Омари Тетрадзе поделился мнением о победе «бело-голубых» над ЦСКА в дерби (2:1), состоявшемся в рамках 17-го тура Российской премьер-лиги.

«ЦСКА блекло смотрелся на фоне «Динамо». ЦСКА борется за чемпионство из года в год, а для такой команды, на мой взгляд, очень много пропускает. Нет командной игры в обороне», - передает слова Тетрадзе Metaratings.ru.

На зимнюю паузу в чемпионате России ЦСКА ушел на пятом месте в турнирной таблице. Что касается «Динамо», то подопечные Славиши Йокановича располагаются на четвертой строчке.