Быстров: «Если Роналду так сказал о Рангнике, то не зря»

Экс-полузащитник питерского «Зенита» Владимир Быстров отреагировал на гневное интервью Криштиану Роналду, который раскритиковал бывшего тренера команды Ральфа Рангника. Тот, напомним, успел поработать и с московским «Локомотивом», и Быстров считает, что мнение Роанлду достаточно красноречиво, и ошибаться он не может.

- Уж если такой великий футболист, как Криштиану Роналду, не знает о существовании «специалиста» Рангника, уж поверьте, это что‑то да значит, - написал Быстров в своем телеграм-канале.

Напомним, что Рангник проработал в качестве спортивного функционера в московском «Локомотиве» несколько месяцев в 2021 году.