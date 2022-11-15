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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Карпин ответил, общается ли он с жёнами футболистов

15 Ноября 2022 • 04:06 Комментировать

Наставника российской сборной, а также «Ростова», Валерий Карпин, ответил на вопрос, как часто ему приходится общаться с супругами своих игроков. По словам Карпина, это регулярно приходится делать в клубе, а вот в случае сборной такой проблемы нет, впрочем, надо понимать, что со сборной в 2022 году Карпин работал очень редко в силу вполне известных причин.

- С жёнами? В сборной — нет, а в «Ростове» — постоянно, - цитирует слова Карпина Sport24.

Валерий Карпин работает с российской сборной с 2021 года, что до «Ростова», то его сотрудничество с ним началось еще в 2017 году, а сейчас возобновилось.

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Евро-Футбол.Ру,
Ростов Валерий Карпин Сборная России
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