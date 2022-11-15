Бородавко рассказал, в каком виде спорта мог бы проявить себя Дзюба

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко накануне отметил, что футболист Артём Дзюба мог бы отлично проявить себя в лыжных гонках.

«Могло бы ли получиться в лыжных гонках у Артёма Дзюбы? Талантливый человек талантлив во всем. Думаю, вполне возможно, что у него бы получилось. Дзюба в сборной России по лыжным гонкам? У нас есть такие мощные спортсмены, как он, не надо даже сравнивать их с ними. У нас такие атлеты: высокие, стройные, сильные и крепкие. Они ничем не хуже, не надо канонизировать его, как эталон. В лыжных гонках есть еще более атлетичные, чем Дзюба», - приводит слова Бородавко Legalbet.

Ранее фигуристка Бетина Попова предположила, что Артём Дзюба мог бы стать участником проекта «Ледниковый период» и даже победить в нем.

Ранее стало известно, что бывший форвард питерского «Зенита» расторг контракт с клубом «Адана Демирспор», за который провел пять матчей, забив один мяч.

В качестве возможного трудоустройства Артёма назывались клубы из РПЛ и Первой лиги. Дзюба до сих пор сватают в казанский «Рубин» и московское «Торпедо». При этом, представители питерского «Зенита» заявили, что возвращать форварда в команду в Санкт-Петербурге не планировали. Скорее всего, Дзюбе придется выбирать между Москвой и Казанью, откуда футболисту поступили предложения.

Ранее Валерий Карпин в интервью «Чемпионату» заявлял, что Артём Дзюба спокойно мог бы заиграть в РПЛ. «Он может заиграть в РПЛ, почему нет? Полгода назад играл, ничего сильно не поменялось», - приводил слова тренера сборной России источник.