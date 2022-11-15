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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Агент Божовича заявил, что у его клиента нет предложений из России

15 Ноября 2022 • 00:32 Комментировать

Агент Миодрага Божовича Срджан Еремич заявил РБ-Спорт, что у его клиента пока не было предложений из России.

«Предложения из России? Конкретного ничего нет, но посмотрим, что будет дальше. В ближайшем будущем Миодраг хочет поехать в Катар на чемпионат мира и ждёт хорошей игры от Сербии», - делится Еремич с «РБ Спортом».

Ранее появилась информация, что 54-летний тренер может возглавить подмосковные «Химки». Перед зимней паузой на подопечные Спартака Гогниева идут на 15-м месте.

В России за карьеру Божович успел потренировать семь клубов: «Амкар», «Москву», «Динамо», «Ростов», «Локомотив», «Арсенал», «Крылья Советов». У руля «Ростова» Божович взял свой главный трофей в РФ – Кубок России по футболу в 2014 году. Специалист был близок к трофею в 2008 году, когда вышел в финал Кубка во главе «Амкара». Помимо этого, в 2016 году балканский тренер стал чемпионом Сербии во главе белградской «Црвены Звезды».

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Евро-Футбол.Ру,
Миодраг Божович РПЛ
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