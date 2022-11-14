По информации сетевого издания «Евро-Футбол.Ру», руководство «Црвены Звезды» не рассматривает вариант с подписанием нападающего «Оренбурга» Владимира Сычевого.

Отметим, что за сегодняшний день появилось большое количество слухов о возможном переезде главного открытия текущего розыгрыша Российской премьер-лиги в сербский чемпионат, однако игрок далёк от трансфера в белградский клуб.

В нынешнем сезоне Сычевой забил 14 голов в 15 матчах чемпионата. Хет-трик в прошлом туре в ворота «Краснодара» позволил форварду сравняться с Куинси Промесом в списке лучших бомбардиров розыгрыша РПЛ.