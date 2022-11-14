Руководство «Зенита» не позволит своим футболистам досрочно покинуть команду после завершения первой части сезона Российской премьер-лиги.

По информации сетевого издания «Евро-Футбол.Ру», бразильский хавбек клуба с берегов Невы Маркус Вендел попросил о досрочном отпуске, однако руководство команды отказало полузащитнику. Для «Зенита» важно сыграть матч с московским «Спартаком» в Фонбет Кубке России в максимально боевом составе.

Напомним, что принципиальная встреча закроет первую половину сезона для обоих коллективов. Матч пройдёт в Санкт-Петербурге 27 ноября. «Сине-бело-голубые» после четырёх туров Кубка находятся на третьей строчке в группе, отставая от «Спартака» на шесть баллов.