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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Зенит» не отпустил Вендела в досрочный отпуск эксклюзив

14 Ноября 2022 • 22:38 Комментировать

Руководство «Зенита» не позволит своим футболистам досрочно покинуть команду после завершения первой части сезона Российской премьер-лиги.

По информации сетевого издания «Евро-Футбол.Ру», бразильский хавбек клуба с берегов Невы Маркус Вендел попросил о досрочном отпуске, однако руководство команды отказало полузащитнику. Для «Зенита» важно сыграть матч с московским «Спартаком» в Фонбет Кубке России в максимально боевом составе.

Напомним, что принципиальная встреча закроет первую половину сезона для обоих коллективов. Матч пройдёт в Санкт-Петербурге 27 ноября. «Сине-бело-голубые» после четырёх туров Кубка находятся на третьей строчке в группе, отставая от «Спартака» на шесть баллов.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Маркус Вендел
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