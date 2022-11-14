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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Личка: Сычевой заслужил сделать шаг вперёд

14 Ноября 2022 • 21:56 Комментировать

Наставник «Оренбурга» Марцел Личка высказался о возможном уходе нападающего Владимира Сычевого. Ранее сообщалось, что в трансфере игрока заинтересована «Црвена Звезда». Специалист заявил, что попросил бы форварда остаться в команде до окончания сезона, но в этом случае он будет выглядеть эгоистом.

«Если говорить по‑человечески, я бы пожелал Сычу при возможности перейти в такой клуб, как «Спартак», «Зенит», «Краснодар» или «Црвена Звезда», — приводит слова Лички «Матч ТВ».

Тренер отметил, в случае ухода Сычевого, он бы поблагодарил его за совместную работу, игрок заслужил сделать шаг вперед в своей карьере.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Зенит Краснодар Црвена Звезда Оренбург Марцел Личка Владимир Сычевой
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