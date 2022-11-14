Еремич отреагировал на информацию, что он работает над трансфером Сычевого в «Црвену Звезду»

Сербский агент Срджан Еремич ответил на вопрос, работает ли он над переходом нападающего «Оренбурга» Владимира Сычевого в «Црвену Звезду». Ранее сообщалось, что агент звонил форварду и узнавал, готов ли тот перейти в сербский клуб. Отмечалось, что Еремич намерен заплатить 100 млн отступных «Оренбургу» за футболиста.

«Я не работаю над трансфером Владимира Сычевого в «Црвену Звезду». Звонил ли я ему? Нет» — заявил Еремич «Чемпионату».

В этом сезоне на счету 26-летнего футболиста 16 забитых мячей и две голевые передачи в 17 матчах во всех турнирах. Напомним, ранее Сычевой продлил контракт с «Оренбургом» до 2024 года.