Стало известно, кто занимается трансфером Сычевого в «Црвену Звезду»

Форвард «Оренбурга» Владимир Сычевой может в скором времени перебраться в состав «Црвены Звезды». Ранее сообщалось, что переговоры между сербским клубом и представителями футболиста могут состояться во время пребывания «Црвены» в Санкт-Петербурге, 22 ноября команда должна провести товарищеский матч с «Зенитом».

По сведениям «РБ Спорта», переходом игрока занимается агент Срджан Еремич. Источник сообщает, что Еремич звонил Сычевому с целью узнать намерения форварда по переходу в сербский клуб, если нападающего устроят условия соглашения, то агент готов заплатить 100 миллионов рублей отступных, которые прописаны в контракте Сычевого с «Оренбургом».