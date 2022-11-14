Президент «Оренбурга» сообщил, что легионеры не собираются покидать клуб зимой

Президент «Оренбурга» Василий Еремякин ответил на вопрос о возможном уходе легионеров в предстоящее трансферное окно.

Еремякин сказал порталу «Спорт-Экспресс», что латиноамериканцы отлично чувствуют себя в команде, они великолепно провели первую часть сезона, никто не ожидал от них такой быстрой адаптации и такого прогресса. Функционер отметил, что футболисты не собираются уходить или приостанавливать контракт с «Оренбургом».

Подопечные Марцела Лички занимают седьмое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, имея в своем активе 25 набранных очков после 17 туров.