Мостовой назвал тройку лучших футболистов РПЛ

Экс-полузащитник сборной России Александр Мостовой перечислил тройку лучших игроков первой части сезона РПЛ.

«Тройка лучших игроков РПЛ на данный момент – Промес, Малком и Вендел, но Куинси на первом месте среди всех вышеперечисленных футболистов», — приводит слова Мостового Metaratings.

Эксперт отметил, что выделил Промеса, потому что два других игрока уже давно находятся в «Зените», который стабильно демонстрирует хорошие результаты.

30-летний нидерландский нападающий «Спартака» делит первую строчку в таблице лучших бомбардиров Российской премьер-лиги с форвардом «Оренбурга» Владимиром Сычевым, у обоих игроков по 14 мячей в этом сезоне.