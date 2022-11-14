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«Црвена Звезда» планирует встретиться с представителями Сычевого на матче с «Зенитом»

14 Ноября 2022 • 20:21 Комментировать

Нападающий «Оренбурга» Владимир Сычевой в скором времени может перебраться в «Црвену Звезду». Ранее сообщалось, что сербский клуб уже сделал предложение игроку, но президент оренбуржцев заявил, что ничего об этом не знает.

По информации Metaratings, руководство «Црвены» собирается провести встречу со стороной Сычевого во время своей поездки в Санкт-Петербург, где 22 ноября команда должна провести товарищескую игру с «Зенитом».

В нынешнем сезоне 26-летний форвард забил 16 голов и сделал две результативные передачи в 17 матчах во всех турнирах. Стоит отметить, что на днях Сычевой переподписал контракт с «Оренбургом» до 2024 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Црвена Звезда Оренбург Владимир Сычевой
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