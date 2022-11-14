В «Оренбурге» прокомментировали новость о возможном переходе Сычевого в «Црвену Звезду»

Президент «Оренбурга» Василий Еремякин отреагировал на информацию о возможном переходе нападающего Владимира Сычевого в «Црвену Звезду». Ранее сообщалось, что сербский клуб уже сделал официальное предложение игроку.

«Что пишут — не читал. Мне, как президенту, никакой официальной информации о предложении «Црвены Звезды» не поступало», — приводит слова Еремякина «РБ Спорт».

В текущем сезоне 26-летний форвард принял участие в 17 матчах с учетом всех турниров, в которых забил 16 мячей и записал в свой актив две результативные передачи. Напомним, недавно Сычевой подписал новый контракт с «Оренбургом».