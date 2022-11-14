Орлов: В Санкт-Петербурге все убеждены, что «Зенит» станет чемпионом

Известный журналист и комментатор Геннадий Орлов высказался о борьбе «Зенита» за золотые медали РПЛ.

«Зенит» — чемпион? В Санкт‑Петербурге все убеждены, что так и будет. Надо еще отдать много сил, потому что так просто победы не даются», — приводит слова Орлова «Матч ТВ».

При этом эксперт отметил, что по спортивным показателям санкт-петербургский клуб опережает всех остальных, ведь у них самые лучшие возможности.

«Зенит» лидирует в турнирной таблице Российской премьер-лиги, имея в своем активе 42 набранных очка после 17 туров. «Сине-бело-голубые» опережают своего ближайшего преследователя, которым является «Спартак», на шесть баллов.