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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Орлов считает, что Промес переживает третью молодость

14 Ноября 2022 • 19:20 Комментировать

Известный журналист и комментатор Геннадий Орлов оценил игру «Спартака» и нападающего Куинси Промеса в текущем сезоне.

«Спартак» играет в современной манере. Промес переживает третью молодость. Абаскаль сумел как‑то его убедить, что так надо относиться к игре», — приводит слова Орлова «Матч ТВ».

Эксперт отметил, что здорово, когда в «Спартаке» играет большое количество своих воспитанников, сейчас они в хорошей форме.

В текущем сезоне 30-летний нидерландец забил уже 17 мячей и сделал 7 голевых передач в 21 матче с учетом всех турниров.  

Столичный клуб занимает второе место в Российской премьер-лиге, имея в своем активе 36 очков после 17 туров.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Геннадий Орлов Куинси Промес Гильермо Абаскаль
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