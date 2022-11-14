Орлов считает, что Промес переживает третью молодость

Известный журналист и комментатор Геннадий Орлов оценил игру «Спартака» и нападающего Куинси Промеса в текущем сезоне.

«Спартак» играет в современной манере. Промес переживает третью молодость. Абаскаль сумел как‑то его убедить, что так надо относиться к игре», — приводит слова Орлова «Матч ТВ».

Эксперт отметил, что здорово, когда в «Спартаке» играет большое количество своих воспитанников, сейчас они в хорошей форме.

В текущем сезоне 30-летний нидерландец забил уже 17 мячей и сделал 7 голевых передач в 21 матче с учетом всех турниров.

Столичный клуб занимает второе место в Российской премьер-лиге, имея в своем активе 36 очков после 17 туров.