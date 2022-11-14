«Химки» выплатили футболистам большую часть долгов

Гендиректор Общероссийского профсоюза футболистов Александр Зотов рассказал, что «Химки» постепенно закрывают долги по зарплате перед игроками.

«Переговоры с «Химками» продолжаются. Пытаемся сблизить позиции. Футболисты рассматривают варианты дальнейшего продолжения карьеры. Клуб погасил большую часть долгов», — приводит слова Зотова Sport24.

Напомним, подмосковному клубу запрещено регистрировать новых игроков из-за долгов перед бывшим футболистом команды Эльмиром Набиуллиным.

Ранее сообщалось, что игроки и сотрудники «Химок» не получали зарплаты с августа этого года, но позже клуб начал производить выплаты по частям.