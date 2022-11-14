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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Црвена Звезда» намерена приобрести Сычевого у «Оренбурга»

14 Ноября 2022 • 18:59 Комментировать

Нападающий «Оренбурга» Владимир Сычевой в ближайшее время может сменить клубную прописку. В трансфере игрока заинтересована «Црвена звезда».

По информации «Чемпионата», сербский клуб уже сделал предложение футболисту, над которым он теперь думает. Источник отмечает, что «Црвена» готова заплатить сумму отступных за форварда, которая прописана в его трудовом соглашении с «Оренбургом».

В текущем сезоне 26-летний нападающий провел 17 матчей с учетом всех турниров, в которых забил 16 мячей и записал на свой счет две результативные передачи.

Напомним, ранее Сычевой продлил контракт с «Оренбургом» до 2024 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Црвена Звезда Оренбург Владимир Сычевой
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