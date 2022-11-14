В мёнхенгладбахской «Боруссии» высказались о возможном подписании Сперцяна

Спортивный директор мёнхенгладбахской «Боруссии» Рональд Виркус ответил на вопрос о возможном подписании хавбека «Краснодара» Эдуарда Сперцяна. Ранее сообщалось, что «Боруссия» и «Вольфсбург» хотели видеть футболиста в своих рядах минувшим летом.

«Правда ли, что «Боруссия» Мёнхенгладбах делала предложение «Краснодару» по Сперцяну? Не могу подтвердить вам эту информацию», — заявил Виркус «Чемпионату».

В нынешнем сезоне 22-летний полузащитник принял участие в 19 матчах с учетом всех турниров, в которых забил девять мячей и записал на свой счет шесть результативных передач.