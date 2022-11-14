Ветеран ЦСКА Геннадий Костылев в эксклюзивном интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» рассказал о том, какие позиции «армейцам» надо усиливать, а также о перспективах команды в чемпионате.

- Как оцениваете пятое место ЦСКА?

- Место можно занимать какое угодно, но игра не радует. У меня много знакомых, которые болеют за «Спартак». И первый тайм их команда сыграла с «Локомотивом» просто здоров. Я жду, когда и ЦСКА так будет играть. И не один тайм, а всю игру проводить в таком темпе и с таким прессингом. Само дерби «Динамо» - ЦСКА мне понравилась. Обе команды показали хороший футбол. Мастерства пока не достаточно, но самоотдача была полной.

- Почему у ЦСКА снова не получилось победить?

- Поначалу «армейцы» выглядели хорошо, но не хватало активности в завершающей стадии атак. «Динамо» возвращалось назад, а долгий розыгрыш мяча у ЦСКА пока не получается. Слишком много ошибок, потерь. «Армейцы» позволяли «Динамо» играть так, как оно привыкло: скоростными наскоками. Хозяева выглядели лучше, чем ЦСКА.

- Можно ли сказать, что результаты ЦСКА прямо пропорциональны выступлению Медины и Карраскаля?

- Это игроки хорошего уровня, но не звезды. И не футболисты, которые могут взять на себя игру в сложный момент, и сыграть на пределе возможностей. А это то, что умеют делать большие футболисты. Были у них вспышки, но по большому счету, они не оправдывают свою покупку.

- Им не хватает мастерства? Или дело в травмах и отсутствии самоотдачи?

- И травмы мешают, и что-то еще. Но пока рано думать, что с таким составом Федотов может добиться серьезных результатов. Состав средненький. Попытки своего подхода у него есть. Видно, что он хочет сделать. Но ребята просто не в состоянии выполнить то, что Федотов от них требует. Не хватает готовности, чтобы прыгнуть сразу на высокий уровень.

- То есть, даже за тройку ЦСКА не поборется в этом сезоне?

- Те, кто находится выше, тоже имеют недостатки. Даже «Зенит» немного сдал. Легионеры сдулись, и сразу игра тускнеет. Но когда они соберутся, то имеют преимущество. Другое дело, что соперники начинают приспосабливаться к их игре, и дай бог, весной у «Зенита» будет больше проблем с конкурентами. Даже на фоне «Торпедо» питерцы не выглядели так ярко, как обычно. Может спад какой-то.

- У ЦСКА семь очков отставания от «Спартака» и шесть от «Ростова». Насколько это критично?

- Когда три очка за победу дают, то можно пять–шесть туров победить и совершить скачок. Где было «Динамо» несколько туров назад? А потом у них пошли победы, и они поднялись. Так что гандикап не такой большой. Еще рано гадать. Будет перерыв, люди усилятся, проведут подготовку.

Реклама

- Какое усиление необходимо «армейцам»?

- Везде оно нужно. Особенно в атаке. У Чалова столько моментов. Ему надо помочь подтянуть мастерство и удачу, поработать над завершением атак, и будет лучше. У него есть хорошие качества, и ему надо прогрессировать. Нужно реализовывать хотя бы половину моментов из тех, что он не забивает. А надеяться на то, что он один вытянет команду, - не вариант.

- Какие еще позиции нуждаются в усилении?

- Защита играет с большими ошибками. Это самая слабая линия у ЦСКА.

Елена Григорьевская