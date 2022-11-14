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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Агент Божовича сообщил, что пока у тренера нет предложений

14 Ноября 2022 • 18:11 Комментировать

Агент Срджан Еремич, представляющий интересы тренера Миодрага Божовича, рассказал о ближайших планах специалиста. Ранее сообщалось, что «Химки» заинтересованы в приглашении черногорского тренера.

«Предложения? На данный момент — тишина. Конкретики пока нет, посмотрим, что будет дальше», — заявил Еремич «РБ Спорту».

Агент отметил, что в планах Божовича — поехать на чемпионат мира, который пройдет в Катаре, там тренер будет ждать хорошей игры от сборной Сербии. При этом представитель Божовича сообщил, что его клиент не планирует останавливаться в самом Катаре, ведь там будет очень много людей, а в стране нет ресурсов и отелей.  


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Евро-Футбол.Ру,
Миодраг Божович Срджан Еремич
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