Каряка назвал тройку лучших тренеров РПЛ по итогам первой части сезона

Бывший тренер «Торпедо» Андрей Каряка перечислил фамилии лучших тренеров РПЛ после первой части сезона.

«Лучшие тренеры первой части сезона РПЛ – это Абаскаль, Карпин и Ганчаренко. Могу, исходя из результатов, добавить Семака, который разгромил «Оренбург», — цитирует слова Каряки Metaratings.

Эксперт отметил, что ЦСКА неплохо выглядит под руководством Владимира Федотова, но команда теряет много очков.

Напомним, Российская премьер-лига ушла на длительную зимнюю паузу. После 17 туров лидером чемпионата является «Зенит» (42 очка), на второй строчке расположился «Спартак» (36), а замыкает тройку «Ростов» (35).