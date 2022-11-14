Каряка назвал лучших игроков первой половины сезона РПЛ

Бывший тренер «Торпедо» Андрей Каряка перечислил лучших футболистов первой половины сезона РПЛ.

«Если говорить про лучшего игрока первой части сезона, то можно отметить Сычевого с его результативностью. Также в «Зените» рулит Малком и Промес в «Спартаке», — приводит слова Каряки Metaratings.

Эксперт отметил, что «красно-белые» находятся в отличной форме, Промесу дают много свободы в атаке, именно поэтому он забивает много мячей и ведет команду за собой.

После 17 туров Сычевой и Промес возглавляют таблицу лучших бомбардиров Российской премьер-лиги, на счету обоих форвардов по 14 голов.