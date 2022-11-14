Булыкин: Хочется, чтобы «Динамо» вернулось в чемпионскую гонку

Бывший нападающий «Динамо» Дмитрий Булыкин ответил на вопрос, за какое место «бело-голубые» будут вести борьбу во второй части РПЛ.

«Это зависит от того, как они проведут подготовку в зимний перерыв. Скажем так, хотелось бы, чтобы вернулись в такую гонку, какая была в прошлом сезоне», — приводит слова Булыкина Rusfootball.

Эксперт отметил, что по ходу нынешнего сезона у «Динамо» возникали провалы, если бы команда смогла их избежать, то находилась бы выше в турнирной таблице.

Столичный клуб занимает четвертое место в чемпионате России, имея в своем активе 29 набранных очков после 17 туров.