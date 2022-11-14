​Галактионов сможет влиять на трансферы «Локомотива»

В конце прошлой недели «Локомотив» объявил о назначении Михаила Галактионова на должность главного тренера команды. Согласно информации Metaratings, представители совета директоров «железнодорожников» поддержали желание 38-летнего специалиста влиять на трансферную политику.

Так, по данным источника, Галактионов сможет предлагать футболистов для усиления состава «Локомотива», а также будет иметь голос в процессе согласования трансферов.

Напомним, что контракт Михаила Галактионова с «Локомотивом» рассчитан до конца сезона 2023/2024. В нём прописана опция возможного продления.