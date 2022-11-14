Булыкин назвал самую сильную команды Москвы

Бывший футболист «Локомотива» Дмитрий Булыкин рассказал, какую команду из Москвы он считает самой сильной на данный момент.

«Спартак» — самая сильная команда Москвы, так как они сейчас находятся на втором месте в таблице. «Красно‑белые» хорошо играют и могут составить конкуренцию «Зениту», — цитирует Булыкина «Матч ТВ».

Экс-игрок выразил надежду на то, что остальные столичные клубы тоже смогут улучшить свое положение и вести борьбу за золотые медали, как в минувшем сезоне это делало «Динамо».

После 17 туров тройка лидирующих команд Российской премьер-лиги выглядит следующим образом: «Зенит» (42 очка), «Спартак» (36), «Ростов» (35).