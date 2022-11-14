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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Карпин: «С чем связано такое обилие хороших нападающих в РПЛ? Футбол стал открытым»

14 Ноября 2022 • 16:56 Комментировать

Главный тренер сборной России и «Ростова» Валерий Карпин ответил на вопрос, откуда появилось много хороших нападающих в РПЛ.

«С чем связано такое обилие хороших нападающих? С тем, что играют. В нашей лиге футбол стал открытым, много голов в матчах», — передает слова Карпина «Спорт-Экспресс».

По мнению специалиста, такая тенденция связана с тем, что в последнее время команды стали играть в другой футбол, сейчас нет тех, кто играет в пять защитников у своих ворот.

После 17 туров первое место в таблице лучших бомбардиров чемпионата России делят нападающие Владимир Сычевой и Куинси Промес, у обоих на счету по 14 забитых мячей.

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Евро-Футбол.Ру,
Ростов Валерий Карпин Сборная России
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