​Стало известно, кто из судей в России заработал больше всех в этом сезоне

По итогам первой части сезона Российской премьер-лиги Владислав Безбородов отметился наибольшим заработком среди судей. Об этом говорится в исследовании, опубликованном на страницах Metaratings.

Так, по итогам семнадцати туров Безбородов заработал 1,72 миллиона рублей. Сюда входят доходы от работы на матчах, а также зарплата с учётом ноябрьской.

Отметку в полтора миллиона рублей заработка также покорили ещё три судьи. Это Евгений Кукуляк (1,64 миллиона рублей), Павел Кукуян (1,62) и Кирилл Левников (1,52).

Заработок Сергея Карасёва, которого хорошо знают не только в России, но и в Европе, составил 1,42 миллиона рублей.