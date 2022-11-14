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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Булатов заявил, когда «Спартак» будет бороться за чемпионство в РПЛ

14 Ноября 2022 • 16:39 Комментировать

Бывший футболист «Спартака» Виктор Булатов поделился мнением, когда «Спартак» сможет вести борьбу за золотые медали РПЛ.

«Когда же «Спартак» будет бороться за чемпионство? Когда начнет покупать легионеров уровня Клаудиньо и Барриоса, а не Рыбуса с Мевлей, при всем к ним уважении», — заявил Булатов «Спорт-Экспрессу».

«Спартак» занимает второе место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, имея в своем активе 36 набранных очков после 17 туров. Лидером чемпионата является санкт-петербургский «Зенит», у которого 42 зачетных балла. Напомним, «сине-бело-голубые» выиграли последние четыре розыгрыша РПЛ.

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Евро-Футбол.Ру,
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