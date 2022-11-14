Булатов сравнил «Спартак» Карреры и Абаскаля

Бывший наставник «Спартака-2» Виктор Булатов оценил игру «красно-белых» под руководством Массимо Карреры и Гильермо Абаскаля.

«Если отталкиваться от качества игры — сегодняшний «Спартак» я ставлю выше. У Карреры все решало высочайшее индивидуальное мастерство футболистов», — приводит слова Булатова «Спорт-Экспресс».

По мнению эксперта, при Каррере у «Спартака» не было выраженного стиля, который присутствует у команды Абаскаля, даже несмотря на короткую скамейку. Специалист отметил, что при итальянце «красно-белые» были сильны личностями, а нынешний «Спартак» силен командной игрой.

После 17 туров столичный клуб занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России, отставая от лидирующего «Зенита» на шесть очков.