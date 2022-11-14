Булатов назвал фаворита в борьбе за серебро РПЛ

Бывший наставник «Спартака-2» Виктор Булатов считает, что «красно-белые» являются основными фаворитами в борьбе за второе место в РПЛ.

«Кто фаворит в борьбе за серебро? «Спартак». Аргументы? Игроки в хорошем функциональном состоянии. Понимают, что хочет тренер. Появилась командная химия», — приводит слова Булатова «Спорт-Экспресс».

Специалист отметил, что футболисты на каждый матч выходят с большим желанием одержать победу, сейчас «Спартак» играет в современный футбол.

После 17 туров столичный клуб занимает второе место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав 36 очков. «Красно-белые» отстают от лидирующего «Зенита» на шесть баллов.