Карпин назвал лучшего футболиста РПЛ

Наставник сборной России и «Ростова» Валерий Карпин рассказал, кого он считает лучшим игроком в текущем сезоне РПЛ.

«Лучший игрок РПЛ в этом году? Барриос. Почему он? Потому что он в порядке. Еще Клаудиньо, Малком, Промес», — передает слова Карпина «Чемпионат».

В этом сезоне на счету Вильмара Барриоса один забитый мяч и две голевые передачи в 19 матчах во всех турнирах за «Зенит».

Санкт-петербургский клуб ушел на зимний перерыв лидером Российской премьер-лиги, имея в своем активе 42 набранных очка. В 2022 году «Зениту» осталось провести лишь два матча Фонбет Кубка России — против «Факела» и «Спартака».