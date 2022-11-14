Силкин: Российские клубы вернутся в еврокубки злыми и мотивированными

Экс-наставник «Динамо» Сергей Силкин поделился мнением о возможном возвращении российских команд в еврокубки.

«Мы вообще-то платим взносы в международные спортивные организации. Спонсор Лиги чемпионов — Газпром. Думаю, Европа заинтересована в том, чтобы Россия вернулась на международную арену», — приводит слова Силкина «РБ Спорт».

По мнению эксперта, Европа хочет соревноваться против сильных соперников, хоть наша страна и не находится на ведущих ролях в футболе, но возвращение поможет стать злыми и мотивированными.

Напомним, российские команды и сборные отстранены от участия в международных соревнованиях до дальнейшего уведомления.