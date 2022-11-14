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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Силкин: Российские клубы вернутся в еврокубки злыми и мотивированными

14 Ноября 2022 • 15:19 Комментировать (2)

Экс-наставник «Динамо» Сергей Силкин поделился мнением о возможном возвращении российских команд в еврокубки.

«Мы вообще-то платим взносы в международные спортивные организации. Спонсор Лиги чемпионов — Газпром. Думаю, Европа заинтересована в том, чтобы Россия вернулась на международную арену», — приводит слова Силкина «РБ Спорт».

По мнению эксперта, Европа хочет соревноваться против сильных соперников, хоть наша страна и не находится на ведущих ролях в футболе, но возвращение поможет стать злыми и мотивированными.

Напомним, российские команды и сборные отстранены от участия в международных соревнованиях до дальнейшего уведомления.

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Евро-Футбол.Ру,
Сергей Силкин
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Комментарии (2)
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ингерман
14 Ноября 2022 в 16:00
ай.. никак райкен вернувси.. здравсвуй дарагой.. )))
Прям щас
14 Ноября 2022 в 15:51
твое место у ......
или в ......? как лучше, согласно правилам? гг.
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