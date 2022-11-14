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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Агент: «Надеюсь, что к кубковым матчам Миладинович должен быть в общей группе»

14 Ноября 2022 • 15:15 Комментировать
Сочи
...
ЦСКА Москва
26.11 16:00

Футбольный агент Антон Синьков рассказал, когда защитник «Сочи» Иван Миладинович восстановится от травмы, которую он получил в матче 17-го тура РПЛ против «Химок» (2:0).

По словам Синькова, повреждение оказалось несерьёзным, поэтому 28-летний серб может восстановиться уже к кубковым матчам. Напомним, что игра 5-го тура группового этапа Фонбет Кубка России против ЦСКА состоится уже в эту пятницу, 18 ноября.

«Отделались лёгким испугом. Иван пока остался в Москве, ему сделают МРТ. Болевые ощущения в спине остаются, но я надеюсь, что к кубковым матчам он уже должен быть в общей группе», — приводит слова Синькова «РБ Спорт».

В текущем сезоне Миладинович провёл в составе «Сочи» семь матчей, не отметившись в них результативными действиями.

 

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Евро-Футбол.Ру,
Сочи Иван Миладинович
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СОЧИ ЦСКА МОСКВА
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