Агент: «Надеюсь, что к кубковым матчам Миладинович должен быть в общей группе»

Футбольный агент Антон Синьков рассказал, когда защитник «Сочи» Иван Миладинович восстановится от травмы, которую он получил в матче 17-го тура РПЛ против «Химок» (2:0).

По словам Синькова, повреждение оказалось несерьёзным, поэтому 28-летний серб может восстановиться уже к кубковым матчам. Напомним, что игра 5-го тура группового этапа Фонбет Кубка России против ЦСКА состоится уже в эту пятницу, 18 ноября.

«Отделались лёгким испугом. Иван пока остался в Москве, ему сделают МРТ. Болевые ощущения в спине остаются, но я надеюсь, что к кубковым матчам он уже должен быть в общей группе», — приводит слова Синькова «РБ Спорт».

В текущем сезоне Миладинович провёл в составе «Сочи» семь матчей, не отметившись в них результативными действиями.