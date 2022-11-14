Силкин объяснил, почему выросла результативность в РПЛ

Экс-наставник «Динамо» Сергей Силкин высказался о высокой результативности в текущем сезоне Российской премьер-лиги. Стоит отметить, что за 17 туров в РПЛ было забито уже 427 голов.

«Оборона команд стала хуже. Смотришь: по пять, шесть, семь голов забивают в матче. О чем это говорит? Не о том, что защитники плохие, а о том, что команда не умеет обороняться организованно», — приводит слова Силкина «РБ Спорт».

«Зенит» ушел на зимнюю паузу лидером Российской премьер-лиги, имея в своем активе 42 очка. Его преследователями являются «Спартак» (36) и «Ростов» (35). Возобновление РПЛ запланировано на начало марта 2023 года.