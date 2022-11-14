​Мостовой: «Я Абаскаля не знаю и знать не хочу»

Экс-футболист «Спартака» Александр Мостовой высказался о главном тренере московского клуба Гильермо Абаскале, принявшем команду летом.

Под руководством Гильермо Абаскаля «красно-белые» показывают хороший футбол и после первой части сезона занимают второе место в турнирной таблице Премьер-лиги. Впрочем, для Мостового фигура Абаскаля не является значимой.

«Я Абаскаля не знаю и знать не хочу», - высказался Мостовой, отмечая, что Абаскаль ему безразличен.

«Зарубежные тренеры и живут здесь хорошо за счёт того, что мы даём пищу. А так, Абаскаль уедет года через два, и все его забудут. А нас - ветеранов «Спартака» - будут помнить», - высказался Мостовой, чьи слова приводит Metaratings.

В 2022 году «Спартаку» осталось провести два кубковых матча – против «Крыльев Советов» (23 ноября) и против «Зенита» (27 ноября).