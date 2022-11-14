Карпин считает, что Дзюба ещё может заиграть в РПЛ

Главный тренер сборной России Валерий Карпин ответил на вопрос, способен ли форвард Артём Дзюба заиграть в РПЛ.

«Может ли Дзюба заиграть в клубах РПЛ? Спросите у клубов. Он может заиграть в РПЛ, почему нет? Полгода назад играл, ничего сильно не изменилось», — передает слова Карпина «Чемпионат».

Напомним, 34-летний нападающий расторг трудовое соглашение с турецким клубом «Адана Демирспор», за который выступал с августа этого года. В текущем сезоне Дзюба сыграл в пяти матчах во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом.

17 ноября сборная России проведет товарищеский матч против Таджикистана, стартовый свисток должен прозвучать в 18:00 по мск.