Полузащитник «Краснодара» Кривцов не поехал в сборную России

20-летний полузащитник «Краснодара» Никита Кривцов, получивший от Валерия Карпина вызов в сборную России, не поехал в национальную команду. Такая информация опубликована на официальном сайте «быков».

Хавбек остался в расположении клуба из-за повреждения, полученного в поединке 17-го тура Премьер-лиги против «Оренбурга» (1:5). В нынешнем сезоне на счету Кривцова один забитый мяч и три голевые передачи в 14 матчах Премьер-лиги.

В текущем месяце сборная России проведет два контрольных поединка. 17 ноября команда Карпина встретится с Таджикистаном, а спустя несколько дней сыграет против Узбекистана.