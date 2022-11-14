«Торпедо» может подписать легионера в зимнее трансферное окно

Македонский вингер Люпче Дориев, выступающий у себя на родине за клуб «Шкендия», может продолжить карьеру в Российской премьер-лиге. Об этом сообщается на страницах «РБ Спорта».

Заинтересованность в трансфере 27-летнего полузащитника проявляет столичное «Торпедо». Главный тренер «автозаводцев» Андрей Талалаев примет окончательное решение по этому трансферу в ближайшие недели.

Стоимость Дориева оценивается в 500 тысяч евро. Его контракт со «Шкендией» истекает летом следующего года.

В текущем сезоне Люпче сыграл 18 поединков, в которых забил девять мячей и отдал шесть результативных передач (два гола и два ассиста - в отборочном раунде Лиги конференций).