Тарханов назвал единственного конкурента «Зенита»

Бывший главный тренер екатеринбургского «Урала» Александр Тарханов поделился мнением о борьбе за чемпионский титул в нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги.

«Спартак» может навязать борьбу «Зениту». «Динамо» и ЦСКА вряд ли смогут бороться. Пока нет стабильности. Единственный конкурент на данный момент - «Спартак», - приводит слова наставника Sport24.

В минувший уик-энд команды провели последние матчи в Премьер-лиге перед зимней паузой. «Зенит» с 42 очками уверенно лидирует в турнирной таблице, опережая идущий вторым «Спартак» на шесть баллов. Тройку лидеров замыкает «Ростов». Далее расположились «Динамо» и ЦСКА.