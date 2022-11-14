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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Тарханов назвал единственного конкурента «Зенита»

14 Ноября 2022 • 13:31 Комментировать

Бывший главный тренер екатеринбургского «Урала» Александр Тарханов поделился мнением о борьбе за чемпионский титул в нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги.

«Спартак» может навязать борьбу «Зениту». «Динамо» и ЦСКА вряд ли смогут бороться. Пока нет стабильности. Единственный конкурент на данный момент - «Спартак», - приводит слова наставника Sport24.

В минувший уик-энд команды провели последние матчи в Премьер-лиге перед зимней паузой. «Зенит» с 42 очками уверенно лидирует в турнирной таблице, опережая идущий вторым «Спартак» на шесть баллов. Тройку лидеров замыкает «Ростов». Далее расположились «Динамо» и ЦСКА.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Зенит Александр Тарханов
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