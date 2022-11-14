Булатов: «Сычевой заиграет в «Зените», он не слабее Сергеева и Кассьерры»

Бывший игрок московского «Спартака» Виктор Булатов поделился мнением о шансах нападающего Владимира Сычевого заиграть в петербургском «Зените». В настоящий момент 26-летний форвард защищает цвета «Оренбурга».

«Забивать парень умеет. В роли наконечника он очень хорош. В «Зените» заиграл бы? Да. На мой взгляд, Сычевой не слабее Сергеева и Кассьерры», - передает слова специалиста «Спорт-экспресс».

В нынешнем розыгрыше Премьер-лиги 26-летний россиянин отметился 14 забитыми мячами и одной голевой передачей в 15 поединках. Недавно Владимир продлил контракт с «Оренбургом» до конца 2024 года.