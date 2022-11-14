Цорн оценил назначение Галактионова в «Локомотив»

Футбольный функционер Томас Цорн, ранее работавший на посту спортивного директора московского «Локомотива», отреагировал на приход в стан «железнодорожников» тренера Михаила Галактионова.

«Галактионов - отличный тренер. Когда в начале осени мы рассматривали вариант приглашения российского тренера, он возглавлял наш список. Желаю ему удачи», - передает слова Томаса ТАСС.

Галактионов подписал контракт с «Локомотивом» до лета 2024 года. Предыдущим его местом работы был «Пари НН».

На зимнюю паузу в чемпионате России «железнодорожники» ушли на 14-м месте в турнирной таблице.