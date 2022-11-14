Сычевой высказался о борьбе с Промесом за звание лучшего бомбардира РПЛ

Форвард «Оренбурга» Владимир Сычевой прокомментировал бомбардирскую гонку в нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги. У него и вингера московского «Спартака» Куинси Промеса по 14 забитых мячей по итогам 17 туров.

«Я догнал Промеса? Если честно, даже не смотрел на это. Просто играю, забиваю. В конце сезона посмотрим, кто достоин быть лучшим бомбардиром», - передает слова 26-летнего голеадора пресс-служба национальной сборной России.

На счету Сычевого 14 забитых мячей в 15 матчах нынешнего сезона чемпионата страны. Во вчерашнем поединке против «Краснодара» нападающий отметился хет-триком.