Булатов: «Если бы «Зенит» сейчас встретился с «Оренбургом», 8:0 точно бы не случилось»

Бывший футболист московского «Спартака» Виктор Булатов отметил преображение «Оренбурга». По его мнению, подопечные Марцела Лички в нынешних кондициях не проиграли бы «Зениту» с разгромным счетом 0:8.

«Если бы «Зенит» сегодня встретился с «Оренбургом», столкнулся бы с серьезными проблемами. 8:0 точно не случилось бы. «Оренбург» сейчас в большом порядке», - передает слова эксперта «Спорт-экспресс».

Напомним, что накануне «Оренбург» разгромно победил «Краснодар» на своем поле со счетом 5:1. На зимний перерыв в Российской премьер-лиге подопечные Лички ушли на седьмом месте в турнирной таблице.