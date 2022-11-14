В «Динамо» обозначили позицию по трансферу Захаряна

В московском «Динамо» рассчитывают на полузащитника Арсена Захаряна, интерес к которому проявляет лондонский «Челси». Об этом в беседе с журналистом ТАСС сообщил гендиректор «бело-голубых» Павел Пивоваров.

«Динамо» рассчитывает на Захаряна. У него контракт, он один из лидеров команды. Мы не ищем трансфера для этого игрока. Если кто-то обратится - готовы рассмотреть предложение», - сказал руководитель.

В летнее трансферное окно «Челси» был близок к покупке Захаряна за 15 миллионов евро, однако сделка сорвалась из-за проблем с денежным переводом.

В текущем сезоне 19-летний хавбек забил три гола и отдал шесть ассистов в 19 играх за «Динамо».