В «Оренбурге» оценили выступление команды в первой половине сезона РПЛ

Василий Еремякин, являющийся президентом «Оренбурга», оценил выступление команды в осенней части сезона Российской премьер-лиги.

«Оцениваю результат положительно. Текущее положение дел превосходит то, на что мы рассчитывали в начале чемпионата. Результат существенно лучше того, который ожидали», - приводит слова руководителя sport24.

В последнем матче чемпионата России перед зимней паузой «Оренбург» на своем домашнем стадионе переиграл «Краснодар» со счетом 5:1. После 17 туров Премьер-лиги подопечные Марцела Лички набрали 25 баллов и находятся на седьмом месте в турнирной таблице.