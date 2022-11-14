Ветеран «Локомотива» Дмитрий Сенников в эксклюзивном интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением по поводу назначения Михаила Галактионова главным тренером «железнодорожников».

- Вчера «Локомотив» объявил о назначении Галактионова новым главным тренером. Как вам эта кандидатура?

- Все ждали небольшого перерыва. Было обещано, что Галактионов перейдет в «Локомотив» после завершения матчей чемпионата. Это очевидное решение, потому что в российском футболе не так много кандидатов, которые могут возглавить «Локомотив». Четыре или пять тренеров, кто реально мог претендовать на эту должность. Ганчаренко забрали в «Урал». Сёмин, это понятно. А кто еще? Остается Личка, который очень хорошо зарекомендовал себя в «Оренбурге», Евсеев и Игнашевич. Но они работают в ФНЛ. Больше некого назначать. Клуб сделал оптимальный выбор на данный момент.

- Галактионов достаточно опытен для такого клуба? Он не работал с топ-командами.

- Он набирается опыта. Это молодой, перспективный тренер. Это для него станет серьезной проверкой. Принять команду с амбициями, которую надо спасти от вылета. Я посмотрел весенние матчи «Локомотива». Там игры с «Ростовом», «Ахматом» на выезде,

потом «Зенит» дома. Будет сложно.

- Как оцените тренерскую карьеру Галактионова?

- Он хорошо работал в молодежной сборной России. В «Пари НН» все были довольны, хотя результаты не совсем стабильные. Но последние два матча команда выиграла и немного обезопасила себя. У этого тренера есть своя система. Но как это отразится на «Локомотиве», пока непонятно. Но зато у него есть время – три месяца. Он может взять игроков, которых хочет, и успеть на сборах отработать тактику. Если бы он пришел месяц назад, сложно было бы с него спрашивать, как и с Фёдорова. Потому что ему было бы трудно что-то изменить за это время. А сейчас будут спрашивать прямо с первого весеннего тура.

- Вас не смущает, что он покинул «Пари НН» еще до окончания сезона?

- Нет. Это правильно. Есть две кубковые игры, и тренер должен познакомиться с ребятами. Они уйдут на каникулы уже с какими-то задачами от нового тренера. Игрокам важно поработать это время с новым наставником, чтобы понять, что будет потом. Если бы его назначили после ухода на зимние каникулы, у игроков и болельщиков было бы чувство неопределенности.

- Эти две кубковые игры будут экспериментальными?

- Перед «Локомотивом» все равно будут стоять задачи. Это выход из группы. Галактионов будет присматриваться к игрокам по тренировочному процессу и двум матчам. Ему надо понять, кого он хочет оставить и где слабые позиции. Одно дело смотреть со стороны, а второе – изнутри.

- Вас не смущает, что при этом он остается на посту главного тренера молодежной сборной?

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- У них товарищеские матчи. Лучше бы, конечно, если бы он сразу приехал в клуб. Кто будет тренировать сейчас команду, если он вернется только к матчам? Ну, ничего. У Карпина получается, и у Галактионова получится.

- Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных заявил, что считает Галактионова одним из наиболее современных и перспективных тренером России. Вы согласны с таким мнением?

- Перспективный – это точно. Но таких много. А вот получится ли? Гогниев тоже перспективный. Но ему сложно в «Химках». Кержакова можно таковым назвать. А что касается современного футбола, в такой сейчас играет «Оренбург». Личка ничего не боится. Из среднего состава он сделал команду, которая забила пять мячей «Краснодару». Можно было бы его пригласить. И взять его было бы проще, чем Галактионова из «Пари НН».

- Лоськов и Пашинин останутся в тренерском штабе. Это правильное решение?

- Конечно. Здорово, что Галактионов так мыслит. В «Локомотиве» должны быть свои люди, кто чувствует дух клуба. Без этих наставников команде было бы сейчас еще сложнее. У них большой опыт. Если бы чемпионат продолжался, то и с Фёдоровым команда вышла бы из кризиса. Календарь попался очень трудный: «Динамо», ЦСКА, «Спартак». А «Локомотив» только начал выходить из ямы и не успел добрать в физике.

- То есть, вы видите позитивные сдвиги в игре «Локомотива»?

- Да. Это видно по игре. С ЦСКА была равная игра. «Спартак» сейчас получше, в плане организации, но и в этом матче «железнодорожники» могли что-то противопоставить. Игроки перестали ошибаться, все добегают, играют тактически грамотно. Главное – видна дисциплина. Сейчас каждый играет на максимуме возможностей.

Елена Григорьевская