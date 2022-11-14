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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Рианчо назвал клубы, которые могут сместить «Зенит» с чемпионского трона

14 Ноября 2022 • 12:07 Комментировать

Испанский специалист Рауль Рианчо, отметившийся работой в московском «Спартаке» и казанском «Рубине», поделился мнением о чемпионской гонке в Премьер-лиге.

«Наконец навязывается борьба «Зениту». Чемпионом может стать кто угодно из первой пятерки. Кто может сместить «Зенит»? Прежде всего «Спартак», затем «Ростов» и ЦСКА», - передает слова специалиста издание Sport24.

В Российской премьер-лиге сыграно 17 туров. По их итогам на первом месте располагается петербургский «Зенит», далее следуют «Спартак» и «Ростов».

Напомним, что подопечные Сергея Семака четыре раза подряд становились чемпионами РПЛ.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Зенит Рауль Рианчо
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