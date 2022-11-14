Изидор оценил шансы сборной Франции на ЧМ-2022

Нападающий московского «Локомотива» Вильсон Изидор поделился ожиданиями от выступления сборной Франции на чемпионате мира – 2022. По мнению игрока «железнодорожников», у «трёхцветных» есть все шансы, чтобы защитить свой титул.

«Сборная Франции может повторить свой успех. В этой команде есть Бензема, Мбаппе и целая плеяда высококачественных игроков. Франция может выиграть чемпионат мира», - приводит слова Вильсона «РИА Новости».

Подопечные Дидье Дешама сыграют на групповом стадии ЧМ-2022 против национальных команд Дании, Туниса и Австралии. Французы являются действующими чемпионами мира.