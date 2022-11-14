Сычевой и ещё два игрока «Оренбурга» - в символической сборной 17-го тура РПЛ

Аналитики статистического портала Whoscored составили символическую сборную 17-го тура Российской премьер-лиги. Лучшим футболистом был признан центрфорвард «Оренбурга» Владимир Сычевой, отметившийся хет-триком в домашнем матче с «Крснодраром» (5:1). Он получил оценку 10,0.
Символическая сборная 17-го тура РПЛ: Песьяков («Ростов»), Скопинцев («Динамо»), Эммерсон («Урал»), Мелёхин («Ростов»), Караваев («Зенит»), Нгамалё («Динамо»), Михайлов («Пари НН»), Вера («Оренбург»), Марин («Оренбург»), Сулейманов («Пари НН»), Сычевой («Оренбург»).
Российская премьер-лига ушла на зимний перерыв из приближающегося чемпионата мира – 2022. Первое место занимает «Зенит», вторым идет «Спартак», а третьим – «Ростов».
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